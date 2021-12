Vaccini: coppia centenaria in hub Barese per terza dose

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Centotre anni lui, 100 lei. Marito e moglie questa mattina si sono presentati nell'hub per ricevere la loro terza dose di vaccino anti Covid. "Per scegliere di proteggersi con il vaccino - racconta l'Asl Bari su facebook - non è mai troppo tardi: lo straordinario esempio di una coppia over 100 a Bitonto. Marco, 103 anni, e Pasqua, 100 anni, marito e moglie, si sono presi per mano come fanno da sempre per gli appuntamenti importanti e hanno fatto insieme la terza dose di vaccino nell'hub di Bitonto. Tanta Emozione e altrettanta lucidità per la coppia ultracentenaria che, puntuale, ha aderito alla terza somministrazione". "Hanno dato uno straordinario esempio di fiducia nella medicina e nella scienza - raccontano gli operatori del Dipartimento di prevenzione della ASL che li hanno accompagnati nel percorso vaccinale - negli occhi di Marco e Pasqua abbiamo colto tutta la forza e la determinazione con cui anche loro stanno contribuendo alla lotta al virus". (ANSA).