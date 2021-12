Covid:De Luca,morti? Come due crolli ponte Genova al giorno

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - "Abbiamo in Italia oltre 15mila positivi al giorno, registriamo un tasso di mortalità che varia dagli 80 ai 100 decessi al giorno, un dato grave. In occasione del crollo del ponte di Genova ci sono stati 43 deceduti, provate a immaginare il crollo del Ponte di Genova due volte in un giorno". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Per il tasso di mortalità che registriamo oggi vi faccio questo confronto per dire che i decessi sono un dato pesante da non banalizzare", aggiunge.

