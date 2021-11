Aids, un quiz per fare corretta informazione

Per contrastare le fake news e rilanciare la corretta informazione sull'Hiv e l'Aids, il Network italiano Salute Globale propone un quiz online "facile e veloce" che in pochi minuti si prefigge l'obiettivo di "fare chiarezza e sostenere il diritto alla salute". A corredo del quiz delle schede informative e approfondimenti.

L'iniziativa arriva in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all'Hiv/Aids 2021, in programma come ogni anno il primo Dicembre. A mettersi in gioco saranno in particolare le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico Statale Enzo Rossi di Roma, che testeranno le loro conoscenze e si cimenteranno nella "diffusione dell'unico contagio che piace, quello della corretta informazione".

Il quiz sarà accessibile sul sito www.networksaluteglobale.it.

"Nonostante gli enormi passi avanti fatti in questi decenni per sconfiggere l'epidemia, persistono stereotipi e nozioni non vere, messaggi controversi su come si contrae l'Hiv ed è ancora forte lo stigma culturale e sociale sulle persone sieropositive", afferma il Network italiano Salute Globale in una nota che annuncia e motiva l'iniziativa. (ANSA).