Jacobs e Bebe Vio testimonial calendario Polizia, 'grande anno'

Sono di Marcell Jacobs e Bebe Vio - atleti delle Fiamme Oro - le foto che campeggiano nel mese di gennaio del Calendario 2022 della Polizia, presentato al Maxxi di Roma alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese e del capo della Polizia, Lamberto Giannini.

I due campioni olimpici erano entrambi al Maxxi. "E' stata un'estate molto bella per tutta l'Italia sportiva, abbiamo fatto grandi cose, ho dato tutto me stesso per portare la bandiera tricolore il più alto possibile", ha detto la medaglia d'oro dei cento metri di Tokyo. Bebe Vio, da parte sua, ha espresso soddisfazione per la norma che consentirà agli atleti paralimpici delle Fiamme Oro di accedere ai ruoli tecnici della polizia una volta conclusa la carriera agonistica. "E' una svolta che cambierà la vita a molte persone come me e migliorerà tutto il movimento paralimpico", ha sottolineato. (ANSA).