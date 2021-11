Green pass: Selvaggia Lucarelli, ecco chi mi ha aggredito a Roma

"L'uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma è un insegnante di pugilato in una palestra di Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid)". Lo scrive in un post su Twitter Selvaggia Lucarelli, che posta anche una foto dell'uomo di cui fa il nome.

La giornalista aveva denunciato ieri, sul suo profilo Twitter da un milione di follower, un'aggressione subita alla manifestazione no Green pass di Roma. E aveva pubblicato una breve clip in cui si vedeva un uomo senza mascherina inveirle contro. Le urlava "allora te ne vai", poi aggiungeva una serie di improperi, infine arrivava la testata, mentre altre persone cercavano di fermarlo. La giornalista stava filmando la manifestazione di Roma, dove 4mila persone erano nuovamente scese in piazza contro il certificato vaccinale.