Covid: Gimbe,capire quanti non vaccinati sono stati esentati

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Ci sono 2.750.000 persone over 50 che non hanno nemmeno una dose, che sono ad elevato rischio di ospedalizzazione. Di queste, ed è un dato importante ma che non conosciamo, bisogna capire quante sono state esentate". A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante l'incontro "Comunicazione scientifica: il difficile rapporto tra scienza, politica e informazione" organizzato dalla senatrice Elena Fattori nella sede del Senato del Convento di Santa Maria sopra Minerva.

"Il vaccino non è 'sterilizzante', quindi le mascherine e il distanziamento dovremmo continuare a utilizzare anche quest'inverno - aggiunge - ciò che sta succedendo in Inghilterra insegna tantissimo. C'è un lieve declino della durata della copertura vaccinale e su questo la politica ha messo in atto due circolari per l'estensione progressiva della terza dose. E per le nuove varianti dobbiamo pensare a una vaccinazione che vada oltre ai confini nazionali ed europei perché solo il 3% della popolazione dei Paesi dei 'developing countries' ha ricevuto una dose di vaccino". (ANSA).