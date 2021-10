Incendio in autodemolizione nel Foggiano, fumo nero in città

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 22 OTT - Un incendio di ampie dimensioni è divampato all'alba all'interno di un centro per autodemolizione sulla strada statale 16 alla periferia di San Severo (Foggia). Dalle fiamme si è sprigionata una coltre di fumo nero che ha raggiunto la città. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, hanno preso fuoco alcuni rifiuti in plastica e ricambi di veicoli. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco. I carabinieri indagano sulla natura dell'incendio.

Al momento - precisano gli investigatori - non si tralascia alcuna pista investigativa. I militari stanno anche verificando la presenza di telecamere di sicurezza della zona. Data la densità della nube di fumo sprigionatasi dal rogo, nelle prossime ore potrebbero scattare controlli sulla qualità dell'aria. (ANSA).