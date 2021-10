Green Pass: Porto Ancona sempre operativo

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - Il porto di Ancona "è sempre stato operativo anche in questa giornata di manifestazioni". Lo precisa in una nota l'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico centrale. "Il traffico commerciale, per carico e scarico merci, non si è fermato così come il lavoro delle imprese portuali e dei servizi portuali. I mezzi che devono imbarcarsi sui traghetti dallo scalo, in partenza oggi per Grecia e Croazia, stanno entrando normalmente". I manifestanti che questa mattina avevano bloccato una delle strade di accesso al porto di Ancona, via Mattei, si sono spostati in altre zone della città. La manifestazione per altro si è conclusa, dopo che l'ultimo gruppo ha lasciato via Marconi, dopo averla bloccata.

