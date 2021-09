Cade da impalcatura, morto operaio nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Infortunio sul lavoro mortale in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano, dove - intorno alle 14 - un operaio edile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d'altezza mentre stava lavorando alla manutenzione del tetto. Secondo una prima ricostruzione del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia, intervenuto insieme Carabinieri di Albinea, l'uomo si trovava su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo. (ANSA).