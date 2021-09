Sindacati dei lavoratori ex Alitalia convocati all'Ita

Ita ha convocato per questa mattina alle 9 i sindacati degli ex lavoratori Alitalia "per l'esame delle condizioni di lavoro del personale".

La convocazione giunge dopo il mancato accordo dell'8 settembre scorso e un intervento della viceministra dell'Economia Castelli.

Intanto i gestori aeroportuali sollecitano Alitalia a versare quanto dovuto, mentre l'Enac la esorta ad informare i passeggeri sui disservizi nella gestione dei bagagli che si sono avuti con lo stato di agitazione per la vicenda Ita.