Covid: in Fvg 80 nuovi contagi e nessun decesso

(ANSA) - UDINE, 29 AGO - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.041 tamponi molecolari sono stati rilevati 69 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,38%. Sono inoltre 3.297 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,33%). Oggi non si registrano decessi, restano 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 46 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Nelle ultime 24 ore, in particolare, nel reparto di terapia intensiva c'è stata una dimissione e il ricovero di una persona di 59 anni che aveva completato il ciclo vaccinale da due settimane. In area medica, invece, a fronte di due dimissioni sono stati ricoverati 8 pazienti, tra cui solo uno con ciclo vaccinale completo.

I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.017 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.608, i clinicamente guariti 86 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.111.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 110.661 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 21.988 a Trieste, 51.550 a Udine, 22.224 a Pordenone, 13.371 a Gorizia e 1.528 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale.

Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un ospite in una residenza di Trieste.

