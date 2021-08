Covid: Veneto, + 864 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 AGO - Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681.

Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809.

(+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4) (ANSA).