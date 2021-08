Terremoto: messa per vittime Amatrice, partecipa Draghi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Messa in ricordo delle vittime del terremoto di Amatrice, il borgo in provincia di Rieti che fu distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016 insieme ad altri comuni di Marche e Abruzzo che ha provocato in tutto 299 morti.

A celebrarla, sul prato del campo sportivo Paride Tilesi, è il vescovo di Rieti, Domenico Pompili. Partecipano tra gli altri il premier Mario Draghi, rappresentanti delle istituzioni e i parenti delle vittime. Sono seduti su sedie distanziate per le regole Covid, tutti con mascherine e all'ingresso è stata controllata la temperatura. Alcune sedie sono rimaste vuote.

Accanto all'altare ci sono gli stendardi di molti comuni e, dall'altro lato il coro vestito di nero e che ha aperto la cerimonia con l'Alleluia. (ANSA).