A Milano intitolato un giardino a Nilde Iotti

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - A Milano da oggi c'è un giardino dedicato a Nilde Iotti, prima donna della storia repubblicana ad essere eletta Presidente della Camera, ruolo che rivestì per quasi tredici anni essendo stata eletta per tre volte consecutive.

L'intitolazione del giardino, che si trova nel Municipio 4 tra piazza Emilia e corso Ventidue Marzo, é avvenuta in seguito all'approvazione in Consiglio comunale di un ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali del Pd, Elena Buscemi e Angelo Turco.

L'intitolazione, come spiega una nota del Comune di Milano, avviene proprio in concomitanza con l'anniversario dell'elezione di Nilde Iotti, il 20 giugno 1979, a presidente della Camera.

