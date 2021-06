AssoIntrattenimento: 'Ballo con il green pass ma senza mascherina'

"Proponiamo di ripartire da luglio, ma sia chiaro che il nostro lavoro è l'assembramento. La gente viene in discoteca per socializzare perché sono luoghi atti ad accogliere le persone quindi non è possibile tenere la mascherina in pista, dove si balla e si suda. Siamo assolutamente favorevoli all'entrata con green pass e al tracciamento, quindi entrerebbero nei locali solo persone con anticorpi o comunque risultate negative. E' per questo che sarebbe impossibile rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina". Così Luciano Zanchi, presidente nazionale delle discoteche di 'Asso Intrattenimento' di Confindustria.