Esplosione in casa, recuperata salma donna

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Si sono concluse nella notte le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del cadavere della donna morta nel crollo della casa, in seguito a un'esplosione, a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti.

Intorno all'1.30 il rientro delle squadre dei pompieri, che hanno lavorato tutto il giorno ieri alla ricerca dei tre dispersi, trovati poi tutti morti.

Nell'esplosione della casa, un'abitazione a due piani, dovuta si ipotizza a una probabile fuga di gpl, hanno perso la vita Giuseppina Napolitano, 59 anni, individuata per ultima, ieri sera, tra le macerie, il compagno della donna, Fabio Gandi, 59enne e l'ex marito della donna, Giancarlo Bernardini, 64enne.

