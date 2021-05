Vaccini: in Sicilia 'Proteggi te e i nonni', da domani

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Parte domani in tutti gli hub vaccinali della Sicilia la campagna "Proteggi te e i nonni" lanciata dalla Regione siciliana: vaccinare nonni e nipoti insieme, anche i "nonni" in senso metaforico, non direttamente parenti del giovane che li accompagna. A Palermo la Fiera del Mediterraneo, dalle 8 alle 24, aprirà le porte del padiglione 20: per tre giorni, fino a domenica, over 18 e over 80 potranno andare insieme senza prenotazione.

"Per partecipare basta aver compiuto i 18 anni, accompagnare un ultraottantenne a vaccinarsi (anche se non si è legati da vincoli di sangue) e aderire alla vaccinazione con un siero a vettore adenovirale, il monodose Johnson & Johnson o Vaxzevria, nuova denominazione del vaccino AstraZeneca - si legge in una nota del commissario per l'emergenza Covid a Palermo - Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna. Gli accompagnatori over 18 possono essere anche più di uno. Un'opportunità importante, specie per i più giovani, per vaccinarsi in tempi brevi". (ANSA).