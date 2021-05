Vaccini: Bertolaso, 'Il 2 giugno Lombardia apre a 16-29enni'

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Il 2 giugno, non causalmente il giorno della Festa della Repubblica, apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39".

Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. (ANSA).