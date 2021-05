Sanità:fatture pagate 2 volte, sequestro 4 mln a laboratorio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 13 MAG - Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata un mese fa, a carico dei 19 indagati nell'inchiesta sulle doppie fatture pagate dall'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria in favore dello "Studio radiologico s.a.s. di Fiscer Francesco" arriva il sequestro. Su richiesta della Procura guidata da Giovanna Bombardieri, lo ha disposto il Tribunale nei confronti dello studio radiologico privato di Siderno operante nel settore dell'erogazione di prestazioni diagnostiche ai pazienti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

La guardia di finanza ha sequestrato disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro al termine dell'indagine, coordinate dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dai pm Giulia Scavello e Marika Mastrapasqua che, nei giorni scorsi, avevano chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, per il titolare dello studio radiologico Francesco Fiscer ma anche per l'ex assessore regionale Maria Teresa Fragomeni, l'ex direttore generale dell'Asp Ermete Tripodi, l'ex direttore sanitario Salvatore Barillaro, quello amministrativo Pasquale Staltari e l'ex commissario straordinario dell'Asp Santo Gioffré.

I fatti si sono verificati pochi giorni dopo l'insediamento di quest'ultimo che è accusato di aver firmato, il 3 aprile 2015, un mandato di pagamento all'istituto radiologico relativo a una transazione al termine di una procedura iniziata dai suoi predecessori. (ANSA).