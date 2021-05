All'Isola d'Elba al via l'anno dedicato a Napoleone

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 04 MAG - Mercoledì 5 maggio, alle 12 all'Isola d'Elba (Livorno) si terrà l'apertura ufficiale dell'anno dedicato a Napoleone Bonaparte che per tutto il 2021 sarà il fil rouge dei programmi e delle iniziative dell'Isola. L'avvio dei festeggiamenti, spiega una nota, avviene nel giorno del Bicentenario di Napoleone, che all'Elba risiedette per dieci mesi, lasciando una traccia indelebile del suo passaggio. Tutti i momenti previsti non sono aperti al pubblico.

Alle 10,30 è in programma la messa di suffragio di Napoleone Bonaparte, con la presenza di rievocatori storici. Alle 12 alzabandiera, in cui verrà issato il vessillo dell'Isola d'Elba a segno di apertura delle attività dell'anno. La messa sarà trasmessa in differita alle 17 sui canali social del Comune di Portoferraio. (ANSA).