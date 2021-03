Università: 8mila studenti rispondono alla call Expo Dubai

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Numeri da record per la Call Volontari del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai che in poco più di due settimane ha coinvolto migliaia di studentesse e studenti universitari in tutto il Paese. Sono esattamente 7.971 le espressioni di interesse giunte da iscritti di 78 Atenei per prendere parte al programma di tirocini curricolari "Expo 2020 Dubai - Università italiane", frutto di una collaborazione tra il Commissariato italiano per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale e la Fondazione CRUI.

Una straordinaria risposta che coinvolge e unisce tantissimi giovani di ben 71 nazionalità, da tutte e 20 le Regioni italiane, in maggioranza studentesse (69%) e con una età media di 23 anni.

Si tratta di un'occasione di formazione unica, della durata massima di quattro mesi, che gli studenti selezionati avranno la possibilità di vivere a partire dal primo di ottobre - data di inizio di Expo Dubai - presso il Padiglione Italia, ampliando le proprie conoscenze in ambito internazionale e contribuendo all'organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento globale mai organizzato nell'area che comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale.

Lunedì 15 marzo, alle ore 15:00, inizierà la fase 2 del programma: in diretta sulle pagine Youtube & Facebook di Padiglione Italia verrà presentato il Bando di selezione, contenente i requisiti di accesso, le condizioni di partecipazione e le fasi del percorso di selezione. Tutti gli studenti avranno poi tempo fino al 1° aprile 2021 per inviare la loro candidatura finale.

Durante l'incontro si alterneranno storie e testimonianze di altri giovani che hanno vissuto esperienze formative all'interno del Padiglione Italia. Saranno inoltre presentate alcune iniziative che il Commissariato metterà in campo per favorire il coinvolgimento verso Expo Dubai di tutti coloro che hanno risposto alla prima Call Invitation.

https://italyexpo2020.it/italys-expo-2020-volunteers-programme/ (ANSA).