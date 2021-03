Covid: Marche, contagi record, 919 in 24ore, 437 ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 04 MAR - Record assoluto di contagi da coronavirus in un giorno nelle Marche: sono 919 quelli rilevati tra le nuove diagnosi in 24ore tra i quali circa la metà (437, 47,5%) in provincia di ancona. Non accenna a frenare il trend di contagi nella regione da lunedì scorso in zona arancione e con la didatti a a distanza al 100% per le scuole superiori; intanto la provincia di Ancona è in zona rossa, la didattica a distanza al 100% è prevista per seconde e terze classi medie delle province di Ancona e Macerata con scuole di ogni ordine e grado chiuse nei Comuni di Ancona, Jesi e Falconara Marittima (Ancona).

Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati 6.555 tamponi: 3.937 nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2.618 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 23,3%)". Nel Percorso Screening Antigenico, sulla base dei 1.121, riscontrati "44 positivi (da sottoporre a tampone molecolare). rapporto positivi/testati al 4%".

Tra i 919 casi risultanti da tampone molecolare, oltre ai 437 di Ancona, ce ne sono 206 della provincia di Macerata, 117 della provincia di Pesaro-Urbino, 72 del Fermano, 61 del Maceratese e 26 da fuori regione). Questi casi comprendono 94 soggetti sintomatici. Tra i casi ci sono contatti in setting domestico (174), contatti stretti di casi positivi (384), in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (30), screening percorso sanitario (3) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 208 casi si stanno ancora effettuando indagini epidemiologiche.

