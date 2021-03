++ Scuole Sardegna verso 100% presenza, presidi 'ora vaccini' ++

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAR - Subito i vaccini nelle scuole. Lo chiede alla Regione l'associazione nazionale presidi Sardegna.

"Come cittadini della prima regione in zona bianca - scrive la presidente dell'Anp Anna Maria Maullu - ci sentiamo orgogliosi della responsabilità che il popolo sardo ha dimostrato nel rispettare le regole anticovid, ma ci preoccupiamo del fatto che le nostre scuole, continuando a ospitare in presenza la totalità degli alunni della fascia 3-14 anni e da lunedì 8 marzo anche il 100% degli studenti della secondaria di II grado, se non si procede subito all'attuazione del piano vaccinale, sono particolarmente esposte al rischio di focolai". (ANSA).