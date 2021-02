'Clima Comune' - I sindaci italiani uniti contro il global warming

Un viaggio virtuale per l'Italia con i Sindaci che racconteranno le migliori pratiche del proprio comune nella difesa dell'ambiente. Un'occasione per coinvolgere i primi cittadini di tanti comuni italiani nelle proposte per la via alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. L'incontro si svolgerà in Rete il 10 febbraio 2021, integrando prima un momento di discussione aperta sugli strumenti di iniziativa popolare a disposizione dei cittadini e poi un viaggio virtuale per l'Italia con i Sindaci che racconteranno le migliori pratiche del proprio comune nella difesa dell'ambiente e spiegheranno le ragioni di adesione a StopGlobalWarming.Eu.

L'evento è organizzato da Eumans, movimento paneuropeo di cittadini che, attraverso gli strumenti della democrazia partecipativa, mirano a raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile. L' attuale campagna di Eumans è StopGlobalWarming.eu, l'Iniziativa dei Cittadini Europei per proporre alla Commissione Europea una tassa sulle emissioni di c02. L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è uno strumento previsto dai Trattati UE e con un milione di firme obbliga la Commissione ad esprimersi su un tema. StopGlobalWarming.eu chiede di istituire un prezzo minimo europeo per le emissioni di CO2 e di usare i ricavi per la transizione ecologica e per abbassare le tasse sul lavoro.

La scadenza per raggiungere il milione di firme è il 22 Aprile 2021, Giornata Mondiale della Terra. 'StopGlobalWarming.Eu', riprende un’idea di 27 Premi Nobel ed è sottoscritta da Mogens Lykketoft, Presidente dell’Assemblea generale ONU ai tempi degli accordi di Parigi, Navy Pillai, già Alto Commissario ONU per i diritti umani, e centinaia di artisti e intellettuali. In Italia, sono oltre venti i Comuni che hanno deciso di sostenere l'iniziativa, al fianco di altre città europee come Monaco, Francoforte, Dublino, Dortmund e altre. Con decine di milioni di europei già convinti nella priorità di contrastare il riscaldamento globale, l'obiettivo di raccogliere almeno un milione di firme sarebbe facilmente raggiungibile se solo diventasse obiettivo di tutti i Comuni che cercano una via sostenibile per la propria comunità, spesso senza trovare sufficiente ascolto nel dibattito politico nazionale.