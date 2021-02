Covid: nel weekend 190mila controllati, 3.100 sanzionati

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Sono poco più di 190mila le persone controllate dalle forze dell'ordine nel fine settimana nell'ambito delle misure per contrastare la diffusione del Covid: 3.181 i sanzionati, ai quali si aggiungono 20 denunciati per il mancato rispetto della quarantena. Sono i dati del Viminale relativi a sabato e domenica scorsi.

Gli esercizi commerciali sottoposti a controllo sono stati oltre 28mila: 158 titolari sono stati multati, mentre per 53 locali è stata disposta la chiusura. (ANSA).