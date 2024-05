Nella Bergamasca 'assalto' di un commando a ditta di cosmetici

Una banda composta da 9 malviventi ha sfondato i cancelli e rubato bancali di cosmetici, dopo aver posizionato alcune auto di traverso sulla strada di accesso al capannone per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine È successo verso l'1.30 della notte scorsa nella zona industriale di Suisio, in provincia di Bergamo, alla Brads, azienda specializzata nel confezionamento e deposito di cosmetici.

Il commando ha sfondato la cancellata e portato via almeno un bancale di cosmetici. Indagano i carabinieri.



