Covid: Zaia, giallo è scenario più probabile per il Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - "Il giallo è il nuovo scenario che probabilmente ci troveremo ad affrontare a partire da lunedì".

E' fiducioso il Presidente del Veneto Luca Zaia ("non ho certezze, sto ragionando come ipotesi" puntualizza) sul fatto che la regione esca dai confini della zona arancione per entrare in quella giallo. (ANSA).