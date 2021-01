Giorno Memoria: cerimonia alla Risiera di San Sabba

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Con la deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto di Trieste, Valerio Valenti, del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, del sindaco, Roberto Dipiazza, è iniziata la cerimonia di commemorazione del Giorno della Memoria al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia. A causa dell'emergenza sanitaria, la manifestazione è in corso senza pubblico. Accanto alla corona ci sono il gonfalone della città di Trieste decorato della medaglia al valor militare e quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle.

Sono presenti autorità civili, militari e religiose delle diverse confessioni, e i rappresentati delle associazioni combattentistiche, degli ex deportati, dei caduti, con i labari, e l'Anpi. (ANSA).