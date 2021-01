Borsellino:giudici appello,si volle accreditare falsa verità

(ANSA) - CALTANISSETTA, 20 GEN - Sulla strage di via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, fu "costituita una verità che in un determinato momento storico si è voluta accreditare", una verità di comodo, dunque, basata su dichiarazioni false: lo scrivono, confermando la tesi del depistaggio dell'inchiesta sull'attentato i giudici della corte d'assise d'appello di Caltanissetta che oggi hanno depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna all'ergastolo per i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati di strage e la condanna a 10 anni dei "falsi pentiti" Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. (ANSA).