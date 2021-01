Covid: Lavevaz, Consulta non ha colto nostro intento

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - "E' un passaggio senza precedenti, credo che la Consulta non abbia colto pienamente quello che era l'intento politico contenuto in questa legge". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ha commentato la decisione della Corte costituzionale di sospendere la legge regionale valdostana sulle aperture in deroga alle norme nazionali. "La nostra - ha aggiunto - non è nient'altro che una cornice normativa che ci permetteva di calare sulla nostra realtà territoriale e sul nostro tessuto economico e sociale le norme nazionali". (ANSA).