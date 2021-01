Scoppio Quargnento: chiesti 30 anni per coniugi imputati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 GEN - Trent'anni per Giovanni Vincenti e per la moglie Antonella Patrucco, accusati di omicidio plurimo doloso aggravato per l'esplosione della cascina di Quargnento. E' la richiesta del pm Enrico Cieri, in Corte d'Assise ad Alessandria dove è ripreso il processo per la morte dei tre vigili del fuoco.

Il procuratore ha ribadito la richiesta della stessa pena per entrambi i coniugi "perché hanno avuto, tutti e due, la possibilità di impedire la morte dei tre vigili del fuoco".

"Trent'anni sono pochi, non ci sembra giusto, avremmo preferito l'ergastolo", dicono le mamme di Antonio Candido e Marco Triches, due delle vittime di Quargnento. (ANSA).