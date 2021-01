Covid: 18.627 nuovi casi, 361 i morti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute.

Sono stati 139.758 i tamponi effettuati che portano il rapporto con i nuovi casi (18.627) al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri.

I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167 rispetto a ieri). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. (ANSA).