Scuola: a Vibo Valentia tutti in Dad fino al 16 gennaio

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 09 GEN - Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, con una propria ordinanza, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di propria competenza su tutto il territorio. Una decisione presa in considerazione del focolaio della frazione Piscopio con oltre 340 positivi, e dall'aumento dei contagi nelle altre zone del capoluogo. Fino al 16 gennaio, quindi, si procederà con la didattica a distanza.

Nell'ordinanza, il sindaco rileva che dai dati dell'Asp aggiornati ad oggi, si registra nel comune di Vibo un numero di positivi pari a 513 e che alla data del 5 gennaio scorso, il numero era di 429. Sono quindi 75 i nuovi casi registrati in tre giorni. A pesare sulla decisione del sindaco - che ha emesso in 8 giorni 365 quarantene -anche il fatto che l'Asp ha comunicato che, ad oggi, sia il reparto di Malattie infettive che quello di medicina generale dell'ospedale di Vibo sono al completo.

"La riapertura dell'attività didattica in presenza - è scritto nell'ordinanza - potrebbe peggiorare significativamente tale situazione, con pericolo di innalzamento della curva di rischio sanitario, atteso che le scuole rappresentano un luogo di aggregazione in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è complicato e la possibilità di trasmissione del contagio di origine domiciliare è amplificata". (ANSA).