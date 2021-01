Maltempo: altri 40 centimetri di neve su Appennino Modenese

(ANSA) - MODENA, 06 GEN - Ancora neve al Passo delle Radici, nel comune di Frassinoro, al confine tra Emilia Romagna e Toscana, lungo la strada provinciale 324, dove le turbine della Provincia di Modena sono al lavoro dalla notte scorsa, quando in poche ore sono caduti oltre 40 centimetri di neve.

Mezzi al lavoro anche lungo la provinciale 38 e sulle provinciali nelle zone più alte del territorio di Frassinoro.

Tutte le strade provinciali dell'Appennino, compreso il passo, sono regolarmente percorribili, fa sapere la Provincia in una nota.

Intanto protezione civile e Arpae hanno diffuso un'allerta gialla per criticità idrogeologica sul crinale appenninico. Il rasserenamento notturno determinerà anche una decisa flessione delle temperature minime con estese gelate fino al mattino.

Sulle aree montane piacentino-parmensi sono previsti valori minimi prossimi alla soglia tra -10 e -12 gradi. (ANSA).