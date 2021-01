Incendi: corpo carbonizzato trovato in abitazione a Piombino

(ANSA) - PIOMBINO, 03 GEN - Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un'abitazione a Piombino (Livorno) dove erano intervenuti per domare un incendio. È accaduto oggi intorno alle 18 in via Bellini, quando la squadra dopo aver spento le fiamme ha trovato il corpo carbonizzato.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, e sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e polizia. Avvisato il magistrato di turno. Al momento i vigili del fuoco stanno liberando l'appartamento dal fumo per poter permettere alle forze dell'ordine di entrare e fare un sopralluogo. (ANSA).