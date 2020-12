Botti: CC sequestrano 250 'cipolle'

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Oltre 250 petardi pericolosi, le cosiddette 'cipolle' sono state sequestrate dai Carabinieri di Rozzano, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei retai legati alla vendita abusiva di fuochi d'artificio.

I militari hanno eseguito un controllo presso un'abitazione in via de Gasperi e un Box in via D'Azeglio, nella cittadina alle porte di Milano, che erano utilizzate da un pregiudicato 33enne di Rozzano. Oltre a comuni fuochi d'artificio, sia regolari sia vietati, in particolare sono stati rinvenuti circa 250 ordigni esplosivi artigianali, modello 'cipolla': "un vero e proprio arsenale - precisano i Carabinieri - destinato alla vendita illegale, per la quale l'uomo aveva già incassato la cifra di 4.000 euro, che è stata sequestrata, mentre lui è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione abusiva di materiale esplodente". Tutto il materiale aveva un elevatissimo potenziale esplosivo, per la cui messa in sicurezza e prelevamento è stato quindi necessario l'intervento del personale specializzato del Nucleo Artificieri del Comando provinciale di Milano. (ANSA).