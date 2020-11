Circo bloccato a Imperia,cittadini donano 2 tonnellate fieno

(ANSA) - IMPERIA, 18 NOV - Due tonnellate di fieno sono state donate dagli abitanti di Imperia al circo itinerante Millennium, situato sul lungomare tra Porto Maurizio e Oneglia e bloccato da giorni in città, a causa dell'emergenza sanitaria che impedisce alla compagnia di esibirsi altrove. "L'iniziativa è partita dal gruppo whatsapp 'Amici di Caramagna' - spiega Alessandra Rommelli della fattoria "Liberamente" -. Si può essere pro o contro al circo, ma in una situazione come questa è impossibile non intervenire, se si amano gli animali". "Si dice tanto dei liguri - prosegue Rommelli -, ma l'unione fa la forza e in poco tempo abbiamo raggiunto un grande obiettivo". Il fieno, partito da Acqui Terme, in provincia di Alessandria, è stato consegnato questa mattina. Servirà per nutrire otto cavalli e sei pony.

Altri cittadini hanno voluto dare una mano alle famiglie che lavorano nel circo e ai loro animali da cortile, portando alcuni generi alimentari di persona. (ANSA).