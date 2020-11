Covid: bimba positiva abbandonata in ospedale, è guarita

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - "La bimba di pochi mesi che era stata abbandonata in ospedale non è più positiva al Covid.

Abbiamo iniziato tutta la procedura di comunicazione al Tribunale dei minori, ai servizi sociali del Comune e alla polizia. La piccola è ancora qui da noi. Attendiamo le comunicazioni del giudice". Lo dice Marilù Furnari dirigente della direzione medica dell'ospedale dei Bambini. La bimba era stata abbandonata nelle scorse settimane al Di Cristina da due donne. Dopo un mese di ricovero potrà lasciare il reparto di malattie infettive e sarà presa in carico dai servizi sociali del Comune. Le donne rom che hanno portato la bimba avevano dichiarato ai medici di essere le zie. La prima si è presentata al pronto soccorso il 12 ottobre scorso ed poi è scappata. Poi una seconda donna era andata in ospedale. Pensava di potere portare via la piccola che nel frattempo era risultata positiva.

Dopo cinque giorni di ricovero nel reparto con la nipote anche questa seconda zia ha fatto perdere le tracce. La procura dei minori si era già attivata per chiedere al tribunale lo stato di abbandono per procedere con l'affidamento della bambina. (ANSA).