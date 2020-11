Covid: Iva Zanicchi ricoverata in ospedale

Iva Zanicchi è stata ricoverata. Lo ha annunciato la stessa cantante su Instagram dove aveva, qualche giorno fa, dato la notizia della sua positività al Covid. "Cari amici - dice in un video postato - purtroppo sono finita all'ospedale. Sono all'ospedale di Vimercate perchè ho la polmonite bilaterale. Sono fiduciosa ma mi spavento un po' quando gli altri mi dicono: 'ce la farai, ce la farai".

Nel video Zanicchi è a letto ed è assistita con l'ossigeno. "Io lo so che ce la farò - assicura - però sentirselo dire... Adesso sono abbastanza tranquilla ma quando arriva la sera entro in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini in questo ospedale nuovo, sono nel reparto del tulipano rosso". "Oggi è una giornata bellissima - conclude - piena di sole: godetevela mi raccomando ma fate attenzione".