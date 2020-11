Oscurati mille siti e piattaforme on line pirata

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Oltre settecento siti web e 300 piattaforme Iptv pirata per la trasmissione di contenuti a pagamento sono stati oscurati dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, l'attività rientra nell'ambito di una maxi indagine del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delle Fiamme Gialle coordinata dalla procura di Napoli.

L'attività è tuttora in corso e proseguirà nelle prossime ore. Su centinaia di pagine on line, alcune delle quali stavano già trasmettendo la partita di serie A Cagliari-Sampdoria, è comparso un cartello che avvisava gli utenti che stavano utilizzando un servizio illegale.

Su televisori, pc, telefonini e altri device degli utenti connessi ai servizi streaming illegali è comparso un cartello nel quale è scritto che i siti e le piattaforme sono state "sottoposte a sequestro per violazione sulle norme di proprietà intellettuale su ordine della Procura della Repubblica di Napoli". (ANSA).