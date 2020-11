Migranti:Alarm Phone, 5 barche con 360 persone in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Cinque imbarcazioni, con circa 360 migranti a bordo, sono in difficoltà vicino Lampedusa. E' quanto denuncia Alarm Phone in un Tweet, spiegando che una barca ha 80 persone a bordo, un'altra 87 e un'altra ancora 65. In altri due natanti ci sono, rispettivamente, 67 e 65 persone alla deriva o che hanno perso l'orientamento. "Guardia Costiera soccorrete ora", l'appello lanciato dall'associazione. (ANSA).