Dpcm: a Venezia manifestanti sventolano mascherine in aria

(ANSA) - VENEZIA, 03 NOV - Al grido i "Libertà, libertà" si sono tolti la mascherina e l'hanno fatta mulinare in aria, restando a viso scoperto: è accaduto oggi a Venezia durante la manifestazione inscenata in centro storico, tra il Ponte di Rialto e la sede del Comune, contro le chiusure anti-Covid previste dal Dpcm. Protagonisti della protesta sono stati in 400 tra commercianti e titolari di palestre. (ANSA).