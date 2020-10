Covid, nelle Marche 286 ricoverati (+4), in intensiva 39

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - Cresce ad un ritmo meno serrato rispetto al boom dei casi positivi il numero dei ricoverati negli ospedali marchigiani, arrivati nelle ultime 24ore a 286, 4 in più rispetto a ieri. I malati in terapia intensiva sono 39 (+7), quelli in semi intensiva 52 (+3). Balzo in avanti dei positivi in isolamento domiciliare, da I positivi in isolamento domiciliare da 4.244 a 4.850. Gli attualmente positivi (isolati più ricoverati) sfondano il muro dei 5.000 e arrivano a 5.136. I degenti in terapia intensiva si 'diffondono' in vari ospedali: oltre Torrette e Salesi di Ancona, Marche nord, e San Benedetto, sono ora ricoverati anche a Jesi e due, dome ieri, si trovano nel Covid Hospital di Civitanova Marche, dove, almeno stando al report del Servizio sanità della Regione Marche, non ci sono altri degenti, I ricoverati in reparti non intensivi, 196 (-6) sono distribuiti in molti ospedali, alcuni dei quali hanno attivato aree Covid: Jesi, Senigallia, Macerata, Ascoli Piceno.

Crescono anche gli ospiti di strutture territoriali: da 64 a 78, tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara. E arrivano a 9.524 le persone in quarantena per meri contatti con contagiati: 1.142 con sintomi, 371 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inzio dell'emergenza sono 6.950. Il totale dei casi positivi da inizio pandemia è 13.095. (ANSA).