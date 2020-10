Covid, nuovo record contagi: oltre 8 mila. Morti raddoppiano

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti quasi raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83.

I tamponi effettuati sono ancora al massimo assoluto, 162.932, oltre 10 mila più di ieri. I casi totali da inizio epidemia sono ora 381.602, le vittime 36.372.

Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e dal Piemonte con 1.033. Il Veneto ne ha 600, il Lazio 594, la Toscana 581.

I pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia aumentano di 47 unità in 24 ore, arrivando a quota 586. I ricoveri in reparti ordinari crescono invece di 326 unità, raggiungendo la cifra di 5.796. Gli attualmente positivi a livello nazionale aumentano in 24 ore di 6.821 unità, arrivando a 99.266. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 92.884, con un aumento di 6.448 unità. I guariti e dimessi sono ora 245.964, con un incremento di 1.899 persone. (ANSA).