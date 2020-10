Covid, primo decesso dal 15 giugno in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - In Alto Adige si è registrato il primo decesso di un paziente Covid dal 15 giugno. Il numero dei ricoveri in terapia intensiva è così sceso a uno, mentre sono 38 i pazienti Covid nei normali reparti ospedalieri. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.599 tamponi. Sono stati registrati 84 nuovi casi positivi.

In Trentino il bollettino è invece meno pesante di ieri con nuovi 39 casi (di cui 8 sintomatici), ai quali si affiancano anche 12 soggetti risultati positivi al tampone rapido. Fra i 39 accertati ci sono 6 bambini (un paio con meno di 6 anni e 4 fra i 6 ed i 15 anni) e altrettanti sono gli anziani con più di 70 anni che, a causa della loro età sono più esposti a complicanze.

Secondo i sanitari, la maggior parte dei casi è accomunata dal fatto che il virus si è sviluppato in famiglia: ci sono infatti casi in cui a contrarre il contagio è stata un'intera famiglia.

Si raccomanda pertanto di non allentare l'attenzione, specie nelle riunioni famigliari. (ANSA).