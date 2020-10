Mafia-Sicilia in testo scuola, scuse Mondadori "è del 2019"

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Quanto segnalato oggi, in relazione al libro di testo di Laura Valdiserra 'Leggere è', si riferisce a un'edizione del 2019". Lo precisa in una nota Mondadori Education in seguito alla richiesta del presidente Antonio Ferrante e di una componente, Aurora Ferreri, della direzione siciliana del Pd, di ritirare il testo scolastico per la dicitura 'mafia (siciliano)' alla voce lingue e dialetti.

"La nuova versione dell'opera, pubblicata a inizio 2020 e in commercio con il titolo 'Parole in cerchio', già recepisce una variazione di quell'esempio specifico. Sulla piattaforma HUB Scuola è inoltre disponibile da oggi la versione digitale aggiornata anche del testo del 2019" spiega Mondadori Education.

"La casa editrice, che da sempre riserva grande attenzione alla curatela delle proprie pubblicazioni e al fornire alle alunne e agli alunni strumenti stimolanti nel percorso di apprendimento, si scusa con chiunque si sia sentito urtato da tale contenuto" viene sottolineato nella nota. (ANSA).