Papa: tutelare finanza pulita, via i mercanti dal tempio

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 08 OTT - Il Papa ha incontrato il Comitato Moneyval e li ha ringraziati per il loro servizio "a tutela di una 'finanza pulita', nell'ambito della quale ai 'mercanti' è impedito di speculare in quel sacro tempio che è l'umanità, secondo il disegno d'amore del Creatore".

Le politiche di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo costituiscono "uno strumento per monitorare i flussi finanziari, consentendo di intervenire laddove emergano tali attività irregolari o, addirittura, criminali. Gesù ha scacciato dal tempio i mercanti - ha detto Papa Francesco - e ha insegnato che non si può servire Dio e la ricchezza. Quando, infatti, l'economia perde il suo volto umano, non ci si serve del denaro, ma si serve il denaro. È questa una forma di idolatria contro cui siamo chiamati a reagire, riproponendo l'ordine razionale delle cose che riconduce al bene comune, secondo il quale il denaro deve servire e non governare". (ANSA).