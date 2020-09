Bambina di sette mesi muore soffocata nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Una bambina di soli sette mesi è morta ieri soffocata a Palazzolo, nel Bresciano. La piccola potrebbe aver ingerito la parte di un giocattolo o un palloncino sgonfio e non è più riuscita a respirare. È accaduto mentre stava giocando in casa alla presenza dei genitori.

Trasportata in ospedale è morta poco dopo. (ANSA).