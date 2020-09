A Milano striscioni di protesta davanti ai licei

(ANSA) - MILANO, 14 SET - 'Bentornati/e! (..ma come?').

"Siamo tornati (...ma come?)". È quanto si legge sugli striscioni appesi davanti a numerosi licei di Milano, dall'Agnesi al Manzoni, dal Berchet al Tito Livio, dal Vittorio Veneto al Vittorini, firmati dai collettivi delle scuole o da Rsm, la Rete degli studenti di Milano.Gli studenti protestano contro le regole decise dal governo per la riapertura delle scuole che vietano momenti di socialità come l'intervallo e, per questo, hanno indetto anche una manifestazione che si terrà il 25 settembre. (ANSA).