Regionali:Lorenzoni, robot lo fa partecipare assemblea lista

(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - Un robot al posto del candidato.

E' così che Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra in Veneto da alcuni giorni in ospedale perchè colpito dal Covid, ha potuto partecipare oggi all'assemblea regionale de 'Il Veneto che Vogliamo', la lista e movimento civico che assieme ad altre e al Pd lo sostiene nella corsa per la presidenza della Regione.

Lorenzoni è ricoverato da domenica scorsa all'ospedale di Padova. Docente universitario, Lorenzoni ha potuto intervenire con un messaggio arrivato ai sostenitori riuniti al Palaplip di Mestre grazie a Pepper , robot antropomorfo realizzato dall'ateneo patavino, e alla disponibilità di molti suoi colleghi docenti. Un ulteriore testimonianza, secondo Lorenzoni, dell'eccellenza della formazione veneta, un capitale di saperi "che andrebbe messo a servizio del territorio delle istituzioni e delle imprese e che purtroppo rischia di essere dilapidato dalle inconsistenti politiche regionali" (ANSA).